Mandorle, calorie, benefici, controindicazioni

Ricchissime di sali minerali, le mandorle sono preziose per la salute: contengono potassio, ferro e zinco in quantità molto elevate, magnesio, calcio e fosforo in ottime quantità, il che ne fa uno dei mineralizzanti vegetali più apprezzati. Fonte di grassi "buoni", per la maggior parte monoinsaturi, questo seme oleoso è ricco di fibra, contiene proteine ed è dotato di vitamine B1, B2, PP e tracce di vitamina C ed E. Se mangiata con i cereali, la mandorla ne favorisce la digestione, grazie alla presenza dell'enzima emulsina: ottimo quindi l'abbinamento con i fiocchi di cereali la mattina a colazione. Mangiare mandorle ogni giorno (massimo 20) è consigliato come antisettico intestinale, energetico ed equilibrante del sistema nervoso e ai sofferenti di infiammazioni all'apparato respiratorio, urinario e genitale. Le mandorle sono molto utili anche in gravidanza e durante l'allattamento. La produzione italiana si concentra in Sicilia e Puglia che da sole forniscono il 90 per cento della produzione nazionale. E dalle due regioni arriva anche gran parte della produzione di mandorle bio. Anticamente nulla del mandorlo andava perduto: i rami della potatura diventavano legna da ardere per la cottura del pane; il mallo era un ingrediente del sapone fatto in casa; i gusci alimentavano i bracieri nelle case. Al momento dell'acquisto, se si scelgono mandorle sgusciate, occorrerà tenere presente che vanno conservate lontano dalla luce e dal calore, che le fanno irrancidire; le mandorle con il guscio, invece, non corrono questo rischio. Attenzione alla varietà amara: nonostante venga usata a piccolissime dosi per aromatizzare biscotti tipici come gli amaretti, la mandorla amara è velenosa e ne bastano 2-3 per avvertire i primi sintomi di avvelenamento.