Sapone fatto in casa – ricette per saponi naturali fai da te

Cinquantadue milioni di litri di bagno-schiuma e 350mila tonnellate di detersivi per lavatrici. A trainare l’espansione dei consumi, in questo settore, è stato non soltanto un rinnovato interesse verso la cura del proprio corpo e del proprio ambiente ma soprattutto un grande investimento pubblicitario. Per capirlo basta guardarsi attorno. Detersivi e detergenti, i primi per la casa, i secondi per il nostro corpo, sono diventati coloratissimi, profumatissimi e, ci dicono i loro produttori, anche più “intelligenti”.

Sapone naturale fatto in casa: senza soda caustica non si può

Quali oli aggiungere al sapone naturale

Come fare il sapone in casa: attrezzatura

una bilancia elettronica per pesare con estrema precisione tutti gli ingredienti

cucchiai di legno per mescolare

una caraffa in pirex dove diluire la soda

una pentola di acciaio inox

un termometro da forno

un frullatore ad immersione

contenitori di plastica robusta da usare come stampi

resistere a temperature che possono arrivare sino a 90-100 gradi non essere attaccabile dalla soda

Come fare il sapone a freddo: la ricetta

Si indossano guanti, occhialini e mascherina e si pesa la soda caustica. Usando la caraffa in pirex, si diluisce nel liquido, mescolando bene. La soda va sempre versata nel liquido, mai viceversa perché potrebbe essere pericoloso Nella pentola si mettono i grassi e li si fa scaldare dolcemente sul fornello Quando i grassi e la soluzione di soda hanno una temperatura tra i 40 e i 50 gradi, si versa la soluzione di soda nella pentola e si mescola bene con il frullatore. Durante questa operazione e per tutte quelle che seguiranno sarà necessario indossare i guanti, gli occhialini e la mascherina Frullando si vedrà la miscela addensarsi piano, piano e, ad un certo punto, sarà diventata talmente cremosa da poterci "scrivere" sulla superficie con la parte che cola dal frullatore. A questo punto, detto del "nastro", il sapone è pronto per ricevere gli oli essenziali che serviranno a profumarlo, le spezie che serviranno per colorarlo e l'infinita gamma degli additivi naturali che si voglio aggiungere Dopo una mescolata finale, il sapone fresco va versato nei contenitori di plastica e coperto bene con una vecchia coperta. Il giorno dopo, ancora indossando i guanti di gomma, andrà tolto dallo stampo e tagliato in pezzi. Sarà pronto da usare dopo una maturazione di 4 o 5 settimane che diventa di 8 per i saponi di solo olio di oliva.

Puro sapone di Mastiglia

1 kg di olio extravergine di oliva

300 gr di acqua distillata

128 gr di soda caustica

Sapone di Mastiglia con lavanda e tiglio

150 gr di olio di cocco

150 gr di olio di palma

700 gr di olio di oliva

135 gr di soda caustica

300 gr di infuso di fiori di lavanda e foglie di tiglio fatto raffreddare

10 ml di olio essenziale di lavanda diluito in un cucchiaino di amido di riso o di mais da aggiungere al momento del "nastro".

Cosa si può aggiungere al sapone fatto in casa