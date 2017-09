Verranno ricordati come dei pionieri, quelli di Solar Impulse 2. I primi a completare il giro del mondo su di un aereo alimentato esclusivamente ad energia solare. E saranno i singoli record registrati dai due fondatori e piloti dell'aereo a restere nella storia.

