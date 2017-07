Trentino a occhi chiusi, l’emozione della montagna anche per i non vedenti

In montagna, sulle alte vette o in mezzo a un fitto bosco, spesso il desiderio è quello di chiudere gli occhi e in questo modo assaporare, cogliere al meglio profumi, suoni e sapori di ciò che ci circonda. Immergersi completamente nella natura percependola con tutti i sensi, tranne la vista. Il benessere che se ne ricava è immenso: una sensazione di libertà e connessione con l'ambiente che ci rende liberi e quasi "persi" in esso. Così, la notizia del progetto Trentino a occhi chiusi ci appare un modo naturale e magnifico per far vivere a pieno questa regione e le sue bellezze ambientali (ma non solo) a chi la vista non ce l'ha. I turisti non vedenti e i loro accompagnatori grazie a questi "pacchetti" nelle valli trentine potranno intraprendere viaggi sensoriali in tutta sicurezza. Un vero esempio di turismo inclusivo.

Trentino a occhi chiusi, la montagna in ogni senso

I suoni, i sapori e le emozioni del Trentino per tutti