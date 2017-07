Cos’è l’Unesco e come funziona l’organizzazione che promuove la pace attraverso natura e cultura

"La bellezza salverà il mondo", quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? L'ha detta il famoso scrittore russo Fëdor Dostoevskij, pensando probabilmente a una bellezza che attingesse non solo alla natura nel suo insieme, ma anche all'arte e alla cultura. Una bellezza "alta", carica di valori, capace di ispirare la parte migliore di ogni essere umano. Una bellezza che unisce, che favorisce il dialogo e la comprensione reciproca. È questa concezione che sta alla base della fondazione dell'Unesco, acronimo che sta per United Nations educational, scientific and cultural organization, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Quando e perché nasce l'Unesco

Dov'è l'Unesco e come funziona

Come è fatto l'Unesco

L'Assemblea generale

Il Consiglio esecutivo

La Segreteria

Il Comitato patrimonio mondiale

Le caratteristiche dei siti patrimonio mondiale

rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo; mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio; rappresentare testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà, vivente oppure scomparsa; costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri una o più importanti fasi nella storia umana; essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto per effetto delle trasformazioni irreversibili; essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale; presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica; costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative; costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini; presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

Quanti sono i siti Unesco

Patrimoni a rischio

Iniziative per tutelare e promuovere i siti patrimonio mondiale

Please read & share widely this @UNESCO brochure created on the basis of #Unite4Heritage conference held last year https://t.co/jMM7NoYiHS pic.twitter.com/3vAqccubdx — Europa Nostra (@europanostra) 20 luglio 2017

Come funziona la Commissione nazionale italiana per l'Unesco

Il Comitato giovani