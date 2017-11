Com’è la vita in Africa, tra i bambini di strada con Amani

Il 15 aprile è stato un giorno particolare per alcuni bambini che per mesi, a volte anni, hanno vissuto per le strade di Nairobi, la capitale del Kenya. Hanno scelto di cambiare vita. Nel giro di 24 ore, 35 ragazzi hanno abbandonato la strada e si sono affidati a educatori locali che sono stati al loro fianco per settimane guadagnandosi, giorno e notte, la loro fiducia, il loro rispetto. Jack, George, Boniface e Collins sono alcuni degli educatori di Koinonia (comunità, in greco), un’organizzazione locale, ispirata dal missionario comboniano padre Renato Kizito Sesana, che cerca di dare una seconda possibilità a decine di bambini che ogni anno finiscono in strada per tanti motivi, non solo legati alla povertà.

Da 20 anni in Africa con i bambini di strada

La vita di strada ridotta in cenere

“Perché ogni bambino e giovane africano, costretto a vivere sulla strada, nelle grandi metropoli e nelle zone rurali, ha diritto ad avere un'identità, una casa, cibo, istruzione, salute e l'affetto di un adulto”

L’Africa del futuro, il futuro è dell’Africa

“Esiste un'Africa diversa da quella che ci presentano i mass media. Un'Africa che lavora, positiva, ricca di cultura”