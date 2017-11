L’obiettivo è estremamente ambizioso: negoziare “uno strumento giuridicamente vincolante che porti al divieto assoluto di possedere armi nucleari”. È con questo spirito che le Nazioni Unite hanno aperto, lo scorso 27 marzo, presso il Palazzo di vetro di New York, una conferenza voluta da ben 113 stati membri. L’idea è di introdurre una moratoria sulle testate nucleari, sulla scorta di quanto già fatto nel 1972 con le armi batteriologiche e nel 1993 con quelle chimiche.

Strong start to #UN Conference to #bannukes from @ASEAN guided by the S.E. Asia Nuclear Weapon Free Zone & the total elimination of #nukes pic.twitter.com/aUK9G4ZSd5