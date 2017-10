La battaglia di Racca, in Siria, alle fasi finali. Si arrendono centinaia di jihadisti

L’assalto finale per la liberazione degli ultimi quartieri della città siriana di Racca che risultano ancora in mano agli jihadisti dello Stato Islamico sta per essere lanciato. Le Forze democratiche siriane - alleanza di combattenti arabi e curdi che da tempo assedia il centro urbano - sono riuscite a portare a termine nel corso del fine settimana le operazioni di evacuazione di numerosi civili che fino ad ora erano stati utilizzati dall’Isis come scudi umani.

A Racca rimangono 250-300 combattenti dello Stato Islamico

Depuis le 1er février ; la bataille de Rakka en 59 cartes, ou la défaite annoncée de l’organisation État islamique https://t.co/znXSvscrNk pic.twitter.com/jHi6Bl7sSR — Les Décodeurs (@decodeurs) 16 ottobre 2017

“Ora l'Isis dovrà cambiare strategia”