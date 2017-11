6 anni di guerra in Siria in 10 tappe cruciali

La guerra in Siria è cominciata sei anni fa. In questi 72 mesi, ha provocato - secondo le informazioni riferite dall’Osservatorio siriano dei diritti dell’uomo, 321mila morti e 145mila dispersi. L’organizzazione non governativa Médicins du monde ha aggiunto che sono almeno 12,8 milioni i cittadini siriani che necessitano oggi di assistenza sanitaria: una cifra in netta crescita rispetto ad un anno fa, quando non si superavano gli 11,5 milioni.

Marzo 2011: la primavera araba e la repressione

Luglio 2012: i ribelli attaccano Damasco

Aprile 2013: Hezbollah entra nel conflitto

Agosto 2013: le armi chimiche

2014: l’arrivo degli jihadisti

Settembre 2014: i raid della coalizione internazionale

Settembre 2015: Mosca in soccorso di Assad

Agosto 2016: l’intervento della Turchia

Dicembre 2016: la riconquista di Aleppo

2017: la pace parziale e la battaglia di Racca