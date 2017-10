Il buco dell’ozono si sta chiudendo. L’ecologia paga

Buone notizie per il pianeta Terra. Il buco dell’ozono al di sopra della regione antartica, causato in buona parte dalle attività inquinanti dell’uomo, sta proseguendo il proprio riassorbimento. A spiegarlo sono le ultime analisi degli scienziati, che sottolineano come le misure adottate attraverso il Protocollo di Montreal del 1987 stiano portando i loro frutti.

Recuperati 4 milioni di chilometri quadrati

La spinta decisiva del Protocollo di Montreal

Immagine di apertura: ©Michel Setboun/Corbis via Getty Images