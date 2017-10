I cinque punti per salvare il Pianeta. L’avviso del presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim

Se si vuole rispettare il principale impegno dell’Accordo di Parigi, mantenere l’aumento delle temperature globali entro i +2°C e puntare a rimanere entro +1,5°C, la cosa più urgente da fare è bloccare le centrali a carbone. E non solo. Bisogna puntare su resilienza, finanza verde, efficienza energetica e piani di sviluppo a basse emissioni di CO2 per ogni Paese. Un clamoroso sostegno a quanto dicono gli ambientalisti proviene dal presidente della Banca mondiale Jim Yong Kim che, intervenendo al Climate Ministerial Meeting 2016 della Banca Mondiale e del Fondo Monetario a Washington, ha detto che “non c’è alcuna prospettiva di raggiungere gli obiettivi fissati nel quadro dello storico Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici se verranno realizzati gli attuali progetti di centrali a carbone, in particolare quelle previste in Asia”. Gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi per arginare i cambiamenti climatici saranno cioè raggiungibili se il mondo smetterà di costruire centrali elettriche a carbone e se adotterà cinque linee d’azione che suonano sorprendentemente "verdi". Sorprendentemente, relativamente: già nel 2015 la Banca Mondiale aveva annunciato che i fondi disponibili per i progetti a salvaguardia del clima sarebbero saliti a 29 miliardi di dollari all'anno. Jim Yong Kim ha elencato cinque punti da mettere al centro delle politiche nazionali e internazionali per rendere davvero efficace l’Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di CO2. Su questi cinque punti, ha invitato tutti i ministri del mondo a contare sulla Banca Mondiale per avere appoggio, per realizzarli.

In primo luogo, abbiamo bisogno di includere le ambizioni di tutela del clima nei piani di sviluppo di ogni Paese. La seconda area su cui concentrarsi è una combinazione coniugare l'efficienza energetica degli elettrodomestici con la graduale messa al bando degli idrofluorocarburi o HFC. Una terza grande area di intervento - e forse la più urgente - è quello di rallentare la crescita delle centrali elettriche a carbone. La quarta area è rendere verde il settore finanziario. La quinta area è l'adattamento e la resilienza.