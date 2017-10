Sono le città resilienti la prima linea della lotta ai cambiamenti climatici

L’urbanizzazione e il conseguente spopolamento delle aree rurali rappresentano un fenomeno che negli ultimi decenni si è diffuso in tutto il mondo. Spinta dal cambiamento del modello economico e produttivo, ormai più della metà della popolazione mondiale vive in città. Ed è per questa ragione che proprio i centri urbani, a partire dalle metropoli, rappresentano oggi la prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici.

Le isole di calore amplificano i cambiamenti climatici nelle città: il caso europeo del 2003

Alberi, edilizia sostenibile, corsi d’acqua: come rendere le città resilienti

Sistemi di allerta ad Amsterdam e “spazio per i fiumi” a Monaco di Baviera

Amburgo punta sugli “appartamenti convettivi”, Parigi usa la finanza per rendere ecologici i trasporti

Le città americane riunite in “We are still in” e l’impegno del C40