Clima, le Nazioni Unite lo sanno: “Così non basta, per salvare il mondo bisogna fare di più”

Tra ciò che è necessario per centrare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e ciò che finora è stato promesso dalle nazioni di tutto il mondo “esiste ancora una distanza catastrofica”. L’allarme arriva dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UN Environment, già Unep), che nel suo rapporto annuale intitolato “Emissions Gap” spiega come il mondo sia ancora molto lontano dalla traiettoria che permetterebbe di limitare la crescita della temperatura media globale a 2 gradi centigradi, nel 2100, rispetto ai livelli pre-industriali.

Per scongiurare uno stravolgimento del clima il 2018 sarà cruciale

“Gli impegni dei governi bastano per fare un terzo del cammino necessario”

“Occorre invertire la rotta nelle tecnologie e negli investimenti”