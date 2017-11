C'è il Dalai Lama, ci sono cinque cardinali cattolici e il presidente della più grande Ong islamica tra i 250 e più firmatari dell'"Interfaith Climate Change Statement", dichiarazione congiunta rivolta ai capi di Stato mondiali. A pochi giorni dalla firma e ratifica dell'accordo di Parigi che si terrà a New York il 22 aprile, l'appello arriva forte.

"There's no other planet where we may move" @DalaiLama wants a strong climate deal #COP21 https://t.co/P7muWtIs2M pic.twitter.com/G5VtvVqlRr