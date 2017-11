Eddie Vedder e Beyoncé cantano Redemption Song contro la povertà

Redemption song, uno dei pezzi più importanti di Bob Marley, cantata da Eddie Vedder (Pearl Jam) e Beyoncé mentre alle loro spalle scorrono le immagini e le parole del grande Nelson Mandela, colui che ha traghettato il Sudafrica fuori dall’apartheid: "La povertà non è naturale, è causata dall'uomo, e per questo può essere sconfitta. Finché la povertà continuerà ad esistere, non ci sarà vera libertà".