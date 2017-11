Francesco Ardito. Contro lo spreco, vi avviso quando il negozio sotto casa ha cibo fresco in offerta

C’è una app che permette ai negozianti di mettere in vendita a prezzi ribassati la loro merce fresca, che rischia di avanzare, e alle persone di venirle a comprare. Facendo del bene alle proprie tasche, al negoziante, e battere gli sprechi. Si chiama Last Minute Sotto Casa. Esiste, e funziona già anche se è in fase iniziale, per i nostri telefonini (c'è anche ovviamente il sito) una piattaforma che unisce tutti questi vantaggi. È gratuita. Dà nuova linfa vitale per tutto quel circuito di piccoli negozi e minimarket che tengono vivo il tessuto sociale del quartiere. Il cibo fresco e buono dei negozi non viene buttato. Non lo si sottrae ai poveri o al Banco Alimentare, che comunque non si muoverebbe per tre polli e una ricotta. Si risparmiano soldi sonanti, tanti. Si ritorna alla dimensione dell’acquisto più conveniente e non di capriccio: rinasce la sana goduria di comprare ciò che c’è nel negozio sottocasa. E, giacché siamo lì, si compra anche un sughetto, due pile ricaricabili e un bagnoschiuma, per la gioia dei negozianti virtuosi e antispreco.

Si può già fare con la startup Last Minute Sotto Casa