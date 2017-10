G7 Agricoltura, 500milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030

500 milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030 attraverso impegni concreti dei 7 Paesi. È questo l'obiettivo che esce dal G7 Agricoltura che si è tenuto il 13, 14 e 15 ottobre a Bergamo. “La fame è una questione prima di tutto agricola - ha detto il ministro delle Politiche Agricole Martina come Presidente G7 agricoltura -. Per questo abbiamo deciso di aumentare gli sforzi per favorire la produttività sostenibile in particolare in Africa, attraverso la condivisione di buone pratiche per aumentare la resilienza e accompagnare lo sviluppo delle comunità locali”. Il ruolo della cooperazione agricola sarà decisivo per raggiungere il traguardo, poiché la maggioranza delle persone che soffrono la fame vive in aree rurali. Durante la riunione è stato affrontato anche il tema della difesa dei redditi degli agricoltori davanti alle crisi dovute al cambiamento climatico e a quelle economiche, affidando il mandato alla Fao per studiare azioni sul tema.

La Dichiarazione di Bergamo

Le 5 priorità del G7 Agricoltura