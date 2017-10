Glifosato, il Parlamento europeo vuole il divieto assoluto entro il 2022

Il Parlamento europeo dice no alla proposta della Commissione di rinnovare per dieci anni la licenza per l'utilizzo del glifosato, uno degli erbicidi più diffusi, in Europa. Con una mozione, purtroppo non vincolante, che ha ricevuto 355 voti a favore e 204 contrari l'assemblea degli europarlamentari ha chiesto l'eliminazione immediata del glifosato per uso domestico ed entro la fine del 2022 per quello agricolo, oltre a una valutazione dei rischi da parte della Commissione europea che dovrà essere resa pubblica. Ora però bisognerà vedere cosa succederà domani, quando i paesi dell'Unione europea saranno chiamati a votare la proposta della Commissione, che come detto prevede invece il rinnovo della licenza (in scadenza il 15 dicembre) fino a tutto il 2027. L'Italia ha già annunciato ufficialmente che, sposando la campagna #stopglifosato, voterà contro il rinnovo.