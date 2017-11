Il futuro di Obama: cosa fa un presidente quando non è più presidente

Cosa farà il l’inquilino della Casa Bianca dopo il 20 gennaio, giornata ufficiale d’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti? Barack Obama è giovane, un anno appena più vecchio di quando Bill Clinton lasciò il 1200 di Pennsylvania Avenue, l’indirizzo di Washington della casa più famosa al mondo. Ha ricoperto un ruolo storico, quello di primo presidente nero degli Stati Uniti, il suo indice di popolarità è ancora alto, sopra il 55 per cento (contrariamente al suo predecessore George W. Bush che finì con un misero 33 per cento di apprezzamento). È stato un alfiere della lotta contro i cambiamenti climatici, la proliferazione nucleare, la giustizia sociale, la riforma dell’immigrazione, il controllo delle armi da fuoco. A questo punto non ha che da scegliere su cosa puntare per continuare il lavoro iniziato da presidente, libero dal protocollo, vicino alla base, come quella afroamericana che lo ha sostenuto per ben due elezioni.

Il nuovo indirizzo a cui spedire cartoline alla famiglia Obama

Obama, lo scrittore

I sogni di mio padre

,

Obama alla ricerca di un nuovo lavoro

Ambasciatore del clima, come Leonardo DiCaprio

Un campione di golf