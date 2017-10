L’inquinamento atmosferico ci costa 467mila vite l’anno

L'85 per cento della popolazione europea che vive nelle aree urbane è esposta a livelli di particolato fine, il Pm 2,5, ritenuti dannosi per la salute dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'inquinamento atmosferico rimane il più grande pericolo per la salute ambientale e causa circa 467 000 morti premature ogni anno nei 41 Paesi dell'Europa.

Le riduzioni di emissioni hanno portato a miglioramenti nella qualità dell'aria in Europa", dichiara Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Aee. "Ma non abbastanza per evitare danni inaccettabili per la salute umana e l'ambiente.

Abbiamo bisogno di affrontare alla radice le cause di inquinamento atmosferico, che richiede una trasformazione fondamentale e innovativa della nostra mobilità, dell'energia e dei sistema alimentari".

Gli imputati dell'inquinamento atmosferico

I nuovi limiti europei