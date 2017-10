Insegnare agli inuit a parlare di cambiamenti climatici e rinnovabili

Gli inuvialuit abitano da tempo immemore le coste ghiacciate del Canada occidentale e la loro vita e la loro cultura sono indissolubilmente legate all’ambiente e al succedersi delle stagioni. Proprio questo stretto legame ha creato ora una discrepanza, i cambiamenti climatici hanno infatti alterato gli equilibri naturali, la primavera arriva sempre prima e il ghiaccio si scioglie sotto i loro piedi, e l’antica lingua dei nativi non è in grado di nominare certi fenomeni. In particolare il vocabolario degli inuvialuit non ha parole per definire l’energia solare, l’energia eolica e le tecnologie legate allo sfruttamento delle rinnovabili, necessarie proprio per contrastare, o quantomeno rallentare, il surriscaldamento del clima.

Un nuovo vocabolario per gli inuvialuit

Salvare una lingua

Tradizione e modernità

Conservazionisti per natura

Disegnare l’energia rinnovabile