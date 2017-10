Acqua santa, il water grabbing nel conflitto tra Israele e Palestina

Tiberio Grimberg vive all’estremità di Beka’ot, un insediamento israeliano nelle vicinanze della valle del Giordano. Lavora come giardiniere, cure le piante e le innaffia nel suo moshav. "Qua intorno, nella valle del Giordano, crescono soprattutto vigneti", racconta Tiberio mentre si terge il sudore, in sella al suo trattore. Padre di sei figli, vive a Beka’ot dagli anni Settanta: "Ho trovato il futuro in questa terra. L’acqua non manca, abbiamo portato il verde dove c’era il deserto", spiega sereno. "Ma è come la giungla, il deserto, una battaglia continua. E i palestinesi la stanno perdendo".

Come influisce il water grabbing nel conflitto

Gli Accordi di Oslo

La governance nei territori palestinesi

Aree rurali e campi profughi

Area C

Il campo beduino

Il ruolo dell'Autorità palestinese

Acqua per una vita sana

Quanto è grande la crisi idrica

La speranza del dialogo

Il progetto Watergrabbing è condiviso tra 5 testate europee. Si ringrazia EJC European Journalism Center, IDR Grant e CapHolding per il supporto, Marirosa Iannelli, università di Genova, per la collaborazione