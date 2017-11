Il collegamento tra clima e lavoro minorile esiste, lo studio di Terre des Hommes

Ora che ha 17 anni, Binita è capace di sollevare molti più mattoni di qualche anno fa, anche se sin da quando ne aveva 9 dava lo stesso una mano alla fornace di mattoni dove lavora tutta la sua famiglia. Per “fortuna” il suo è un lavoro stagionale, che dura i sei mesi in cui al suo villaggio natale non c’è molto da fare. L’agricoltura locale infatti sta risentendo pesantemente dei cambiamenti climatici: negli ultimi anni è cambiata la periodicità e la quantità delle precipitazioni, facendo saltare il calendario tradizionale di semine e raccolti. Coloro che dipendevano completamente dal lavoro agricolo non hanno avuto altra opzione per sopravvivere che spostarsi con tutta la famiglia nella zona in cui si fabbricano i mattoni.

Il lavoro minorile in Nepal

Cambiamenti climatici e lavoro minorile

Burkina Faso

India

Nicaragua

Perù

I bambini al centro delle strategie per mitigare i cambiamenti climatici

Terre des Hommes Italia contro il lavoro minorile