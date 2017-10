Un gigantesco rogo devasta il campo profughi dell’isola di Lesbo

Un gigantesco incendio ha distrutto il campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l’origine del rogo - divampato nella notte tra il 19 e il 20 settembre - è probabilmente dolosa, sebbene gli inquirenti non siano ancora risaliti ai responsabili. Per puro caso non si sono registrate vittime, nonostante le fiamme abbiamo quasi interamente distrutto le tende che davano riparo ai migranti.

LE FOTO ANSA - Incendio in campo profughi di Lesbo, migliaia in fuga https://t.co/WLOX8VbeoO pic.twitter.com/audTcdu5ag — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 20 settembre 2016

Nel campo 5.650 persone. Con 3.500 posti disponibili

Alexis Tsipras: “Così le forze xenofobe rialzano la testa”

Immagine di apertura: ©Stringer/Afp/Getty Images