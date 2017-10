Il rituale della migrazione di milioni di granchi sull’Isola di Natale

Sull’Isola di Natale (Christmas Island), che si trova nell’oceano Indiano a nordovest dell’Australia, vivono tra i 40 e i 50 milioni di granchi rossi (Gecarcoidea natalis). “Una volta all'anno, tra ottobre e dicembre, in corrispondenza dell'inizio della stagione delle piogge, l'isola diventa teatro di uno spettacolo sorprendente”, come riporta il sito di meteorologia 3Bmeteo.com. I granchi, infatti, abbandonano i loro rifugi nell'entroterra e viaggiano fino all'oceano per deporre le uova.

Quando avviene la migrazione

Le fasi che portano alla nascita dei piccoli

Cosa fanno gli abitanti dell’isola per proteggere i granchi