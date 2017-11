Monsanto, trattative ancora aperte. Con Bayer e non solo

Monsanto è ancora in trattative con alcune società, Bayer compresa, per discutere "opzioni strategiche alternative". A un mese di distanza dal "no" all'offerta di Bayer, che aveva messo sul piatto 62 miliardi di dollari per acquisire il gigante statunitense degli ogm, la partita è ancora aperta. La dichiarazione, riportata dall'agenzia Reuters, arriva direttamente dalla società.

Monsanto si guarda intorno

L'antitrust europea promette la linea dura

