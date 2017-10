Vesuvio, incendi dolosi bruciano decine di ettari di parco

Da martedì mattina una colonna di fumo denso si alza dal Vesuvio, il vulcano però non c’entra, non sono state le forze della natura a scatenare la loro potenza contro l’uomo, bensì quest’ultimo ha cercato come sua abitudine di dominare la prima, perdendo però il controllo. Gli incendi divampati alle pendici del Vesuvio sono infatti di origine dolosa, “sembra una eruzione ma è il contrario – ha commentato sul suo profilo Twitter l’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. - Sono gli uomini che bruciano il Vesuvio”.

Sembra una eruzione ma è il contrario. Sono gli uomini che bruciano il Vesuvio e altre parti del territorio.Intervenga il governo, da subito pic.twitter.com/FWzC5r35Mh — Antonio Bassolino (@a_bassolino) 11 luglio 2017

A fuoco il parco del Vesuvio

Una lingua di fuoco di 2 chilometri

Scarsa prevenzione