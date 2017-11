Nigeria, Amnesty accusa l’esercito: responsabile di 150 morti nel Biafra

“Le forza armate della Nigeria sono responsabili della morte di almeno 150 militanti per l’indipendenza del Biafra, nel sud-est della nazione africana”. L’accusa, gravissima, è contenuta in un rapporto di Amnesty International, pubblicato ieri dall’associazione. Secondo quest’ultima, i militari hanno deciso deliberatamente e senza alcun avvertimento di sparare contro la folla al fine di disperdere i membri del gruppo Indigenous People of Biafra, riuniti per alcune manifestazioni tra l’agosto del 2015 e lo stesso mese del 2016.

Esercito e polizia della Nigeria respingono le accuse

“Violenza contro manifestazioni del tutto pacifiche”