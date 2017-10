Orticolario 2015, una bellezza che contagia

Se è vero che "la bellezza salverà il mondo", come affermava il noto scrittore russo Fëdor Dostoevskij, in che modo questa bellezza potrà influenzare la nostra routine quotidiana, come ne verremo in contatto, in modo concreto, reale, fisico? Proprio il contagio della bellezza è l'argomento della settima edizione di Orticolario, l’evento dedicato al florovivaismo giardinaggio evoluto che quest'anno si tiene dal 2 al 4 ottobre. Come sempre, la sede della manifestazione sarà Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como. Toccare, sfiorare, entrare in contatto. Utilizzare il senso del tatto a volte è una necessità fisica per comprendere e apprezzare: ecco allora che le esperienze sensoriali di questo Orticolario porteranno il visitatore a scoprire foglie ruvide, petali setosi e fili d'erba lisci per apprezzare ancora di più la bellezza della natura.

Foto: © Dario Fusaro

Foto: ©Dario Fusaro