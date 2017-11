L’ospedale di Kalongo, una storia di umanità nell’Uganda che rinasce dopo la guerra

Il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital è un ospedale fondato nel 1957 a Kalongo, nel distretto settentrionale di Agago, in Uganda, dove vivono oltre 230mila persone su una popolazione di circa 37 milioni. Qui, rispetto al resto del paese africano, la qualità della vita è peggiore in seguito alla terribile guerra civile iniziata negli anni Ottanta che ha piegato la popolazione e distrutto il territorio per più di vent’anni. Qui, l’ospedale garantisce assistenza sanitaria a 50mila persone ogni anno, di cui più di un terzo bambini, anche grazie al sostegno della Fondazione Ambrosoli costituita nel 1998 per dare continuità e futuro a questa struttura fortemente voluta dal chirurgo comboniano Giuseppe Ambrosoli, arrivato per la prima volta in Uganda nel 1956.

La storia dell’ospedale di Kalongo

L’Uganda, oggi

Chi è padre Giuseppe Ambrosoli