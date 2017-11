Perché votare sì al referendum del 17 aprile

Il prossimo 17 aprile il popolo italiano è chiamato ad un voto referendario. E questa è già una prima notizia perché pochi lo sanno e i grandi media ignorano l’argomento. Eppure di cose da dirne ce ne sarebbero vista l’importanza dell’argomento che riguarda sostanzialmente lo sviluppo energetico del futuro del nostro paese. Il referendum infatti riguarderà le trivellazioni o meglio le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi in mare, più precisamente nelle acque territoriali italiane (entro le dodici miglia dalla costa) e il quesito chiede il consenso circa l’abrogazione della previsione per cui le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale come previsto dalla legge di stabilità 2016, modificando così quanto disposto dall’articolo 35 del decreto sviluppo del giugno 2012. Nonostante le società petrolifere non possano più richiedere per il futuro nuove concessioni per estrarre in mare, le ricerche e le attività petrolifere già in corso, con l’attuale formulazione della norma, non hanno scadenza precisa. Un tema molto complesso ridotto ad una singola norma dopo che la Corte di cassazione prima e quella costituzionale poi avevano giudicato inammissibili gli altri cinque quesiti che le nove regioni italiane, promotrici del referendum, avevano opposto alle norme dell’articolo 38 del decreto Sblocca Italia con cui il governo guidato dal primo ministro Matteo Renzi poneva le estrazioni dei fossili al centro del futuro energetico del paese. Uno scontro senza precedenti tra stato e regioni che hanno voluto ribellarsi, spinte dalla pressione delle comunità locali, ad un piano energetico imposto dall’alto che non teneva in alcun conto le istanze territoriali.

dei cittadini che vorrebbero meno inquinamento, ma soprattutto nei confronti delle migliaia di piccole e grandi imprese che stanno puntando sull'energia pulita o di quei comuni che stanno realizzando dal basso l'autoproduzione e l'indipendenza energetica, creando migliaia di posti di lavoro duraturi e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Su questo un ampio fronte di associazioni, imprese, comitati e singoli cittadini si stanno mobilitando: Legambiente e LifeGate ce la mettono tutta per dare il loro contributo in termini di informazione e confronto. Lo ammetto, siamo in piena sindrome nimfu: not in my future.