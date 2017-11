Le foto che smascherano la crudeltà del commercio illegale di animali selvatici

Quando si parla di commercio illegale di specie selvatiche, la prima cosa che ci viene in mente è il bracconaggio per le zanne degli elefanti, i corni di rinoceronte o le ossa di tigre. Eppure, innumerevoli altre specie vengono sfruttate e contrabbandate, dagli squali agli alberi. Infatti, decine di migliaia di specie animali e vegetali – vive o morte, così come le loro parti – vengono vendute a livello internazionale come cibo, animali domestici, legname, pelle, ornamenti e ingredienti medicinali.

Photographers against wildlife crime

Il commercio illegale di specie selvatiche

“A loro non importa del futuro del nostro pianeta. E sono emozionato di lavorare con alcuni dei migliori fotografi al mondo per produrre un libro che non girerà attorno al tema”. Keith Wilson, redattore fotografico, giornalista e cofondatore di Photographers against wildlife crime

Un libro per educare i consumatori

“Dobbiamo influenzare il comportamento dei consumatori per porre fine a questo commercio spietato e devastante. E unendo le forze abbiamo una raccolta delle immagini più belle ed efficaci da fotografi dedicati”. Britta Jaschinski, fotografa e cofondatrice di Photographers against wildlife crime