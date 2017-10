Pomezia, c’è l’amianto nello stabilimento Eco X andato a fuoco

C’era amianto incapsulato, nel tetto dello stabilimento Eco X di Pomezia, 30 chilometri a Sud di Roma, andato a fuoco lo scorso 5 maggio: l’ufficialità è arrivata dopo tre giorni, in seguito agli accertamenti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale e della Protezione Civile di Latina, e la notizia accresce le preoccupazioni per le conseguenze della nube tossica che ha già costretto i residenti di ben 20 comuni dei Castelli Romani e dell’Agro Pontino a rimanere in casa con le finestre chiuse per tutto il weekend: ulteriori verifiche, fanno sapere i comuni di Pomezia, Ardea e Aprilia, quelli più vicini al deposito di plastica e materiali riciclati, sono ancora in atto per constatare se e quanto materiale sia stato eventualmente disperso nell’ambiente, in particolare riguardo ai livelli di diossina, mentre l'impianto è stato sequestrato dalle autorità. Secondo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin "l'Arpa della regione Lazio ci sta tenendo costantemente aggiornati sui dati delle centraline, che fortunatamente non evidenziano danni o possibilità di danni per la popolazione", eppure sempre secondo l'Arpa sabato 5 maggio i livelli di pm 10, le cosiddette polveri sottili, nell'aria nelle immediate vicinanze dell'incendio sulla Pontina erano più alti di quasi il triplo rispetto alla soglia di rischio.

Le misure d'emergenza

Cosa è l'amianto incapsulato