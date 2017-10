Reporter senza frontiere. Al siriano Hadi Abdullah il premio per la libertà di stampa

Hadi Abdullah, giornalista indipendente siriano di 29 anni, ha vinto il venticinquesimo Premio Reporter senza frontiere per la libertà di stampa. Il giovane cronista di guerra ha ricevuto il riconoscimento “per non aver esitato - spiega l’associazione - nell’avventurarsi in zone particolarmente pericolose, che normalmente vengono evitate dai giornalisti occidentali, pur di filmare e intervistare gli attori della società civile coinvolti nel conflitto”.

Premiati anche un sito e due giornalisti cinesi

Foto di apertura: Hadi Abdullah, il giornalista siriano che ha vinto il Premio Reporter senza frontiere per la libertà di stampa ©Huda1987/Wikimedia Commons