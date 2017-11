Come riciclare i rifiuti elettrici. Ora anche con Raee Coupon

Li portiamo sempre con noi e difficilmente riusciremmo a farne a meno, ma quando si rompono o non ci servono più non sappiamo che farne. Eppure, come i grandi elettrodomestici, anche i nostri smartphone e tablet (ma anche rasoi, phon e frullatori) sono articoli da smaltire in modo eco-sostenibile e stando attenti a rispettare la legge. Molto spesso invece tutti questi apparecchi elettrici o elettronici restano per anni intrappolati nei nostri armadi o, nella peggiore delle ipotesi, finiscono nell'indifferenziata, con tutti i rischi inquinanti che ne derivano e facendoci perdere importanti occasioni di riciclo virtuoso. Va però detto che a ostacolare di frequente questi processi di smaltimento ecologico, non sono tanto la pigrizia e lo scarso senso etico, quanto la mancanza di informazione e le lungaggini burocratiche e procedurali tipiche del nostro Paese. A provare a facilitare le cose a consumatori e venditori ora ci prova Raee Coupon (l'acronimo indica i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): un nuovissimo progetto, dedicato in particolare all’e-commerce e nato dalla collaborazione tra cinque dei maggiori consorzi italiani senza scopo di lucro (Ecoped, ecoR’it, ERP Italia, Remedia e Ridomus).

