Economia circolare, l’Italia è il paese europeo più virtuoso per riciclo dei rifiuti

L’Italia si scopre leader europeo nella transizione verso un'economia pienamente circolare. A dare la buona notizia è l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat). I dati pubblicati recentemente mostrano come l’Italia sia il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti di ogni tipo, sia urbani, ossia generati dai cittadini, che industriali. Nel nostro paese si avvia a riciclo addirittura il 76,9 per cento dei rifiuti, un'incidenza più che doppia rispetto alla media europea (ferma al 37 per cento) e superiore anche rispetto agli altri grandi paesi del Vecchio continente. La Francia, per esempio, ha raggiunto quota 54 per cento, il Regno Unito si attesta al 44, la Germania al 43 per cento.

Carta, plastica e vetro i più riciclati in Italia

Verso gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, al 2030