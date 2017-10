Cambiamenti climatici, la siccità stringerà la sua morsa intorno agli stati isola

Quando si parla dell’impatto del riscaldamento globale, gli stati isola sono in prima linea tra chi ne subisce le conseguenze. Uno studio recente mostra che le isole dovranno affrontare periodi di siccità più lunghi rispetto a quanto ritenuto in passato. I modelli climatici globali (global climate model) - che analizzano variabili quali pressione, vento, temperatura, umidità e precipitazioni - finora hanno previsto che entro il 2050 in metà degli stati isola aumenteranno le precipitazioni, mentre nell’altra metà caleranno. Una nuova ricerca condotta da Nature climate change, invece, sostiene che ben il 73 per cento degli stati isola diventerà più arido entro la metà del secolo.

Gli stati isola hanno troppa acqua, ma è salata