Le città dove si vive meglio nel 2015. Le italiane sono solo due

Vienna è di nuovo la città dove si vive meglio nel mondo nel 2015. Mercer, la società multinazionale che si occupa di consulenza per lo sviluppo delle imprese, da anni aggiorna la classifica delle città con la qualità di vita migliore per chi vive all'estero, in base 39 criteri divisi in dieci categorie. Quest’anno le città analizzate sono state più di 440. Dalla politica all’economia, dalla cultura alla sanità e all’educazione. Dal trasporto al clima e all’ambiente. Le città italiane presenti nella classifica generale sono solo due e non si piazzano molto bene. La prima è Milano che però non va oltre la posizione numero 41, mentre Roma è alla 52. Tra le città emergenti del 2015 Mercer segnala Durban (85), in Sudafrica, grazie a un settore manifatturiero in ascesa e Cheonan (98), Corea del Sud, che ha inaugurato un centro universitario e tecnologico. Manaus (127) in Brasile sta attraendo investimenti diretti esteri grazie alla creazione di un’area di libero scambio. Ecco la classifica delle prime 53 città, fino a Roma. 1. Vienna, Austria 2. Zurigo, Svizzera 3. Auckland, Nuova Zelanda 4. Monaco, Germania 5. Vancouver, Canada 6. Dusseldorf, Germania 7. Francoforte, Germania 8. Ginevra, Svizzera 9. Copenaghen, Danimarca 10. Sydney, Australia 11. Amsterdam, Paesi Bassi 12. Wellington, Nuova Zelanda 13. Berna, Svizzera 14. Berlino, Germania 15. Toronto, Canada 16. Amburgo, Germania 16. Melbourne, Australia 16. Ottawa, Canada 19. Lussemburgo, Lussemburgo 19. Stoccolma, Svezia 21. Stoccarda, Germania 22. Bruxelles, Belgio 22. Perth, Australia 24. Montreal, Canada 25. Norimberga, Germania 26. Singapore, Singapore 27. Adelaide, Australia 27. Parigi, Francia 27. San Francisco, Stati Uniti d’America 30. Canberra, Australia 31. Helsinki, Finlandia 31. Oslo, Norvegia 33. Calgary, Canada 34. Boston, Stati Uniti d’America 34. Dublino, Irlanda 36. Honolulu, Stati Uniti d’America 37. Brisbane, Australia 38. Barcellona, Spagna 39. Lione, Francia 40. Londra, Regno Unito 41. Lisbona, Portogallo 41. Milano, Italia 43. Chicago, Stati Uniti d’America 44. New York, Stati Uniti d’America 44. Seattle, Stati Uniti d’America 44. Tokyo, Giappone 47. Kobe, Giappone 48. Los Angeles, Stati Uniti d’America 48. Yokohama, Giappone 50. Washington, Stati Uniti d’America 51. Madrid, Spagna 52. Birmingham, Regno Unito 52. Roma, Italia