10 piante da coltivare per attirare le api (e nutrirle)

Il momento storico non è favorevole agli insetti dalla livrea gialla e nera. Necessari ed indispensabili per l'impollinazione dei fiori, hanno visto diminuire le proprie comunità in tutto il mondo. Ecco allora una lista (non esaustiva), con alcune essenze e fiori da poter coltivare, per rifornirle di polline e nettare tutto l'anno. "Le piante migliori da scegliere possono essere quelle utili anche per altri scopi come ad esempio quelle utilizzate in cucina", suggerisce Michele Tagliabue, apicoltore e tecnico di Apilombardia. "E poi altre piante facili da seminare e osservare crescere, da mangiare e non. Tutte specie che, tra l'altro, regalano fiori bellissimi ai nostri terrazzi e giardini". Di stagione. Innanzitutto scegliete piante e fiori stagionali, ovvero che fioriscano in primavera, estate e autunno. In questo modo si potrà dare nutrimento durante tutta la stagione vegetativa implementando la presena dei preziosi impollinatori. Di tutto un po'. Variate colori e misure. Scegliamo fiori e piante dai colori e dalle dimensioni più disparate. Le api sono specie generaliste, che amano quindi svariate varietà di fiori. Creando piccole aiuole della stessa specie vegetale, aiuterete le api a riconoscerle anche da lunghe distanze.

PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO