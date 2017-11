Alla General Motors si gira in bike sharing

Si tratta del primo progetto di questo tipo per una casa automobilistica americana. Nel campus del Warren Technical Center di Detroit, General Motors metterà a disposizione dei propri dipendenti un servizio di bike sharing, per spostarsi tra i 61 edifici sparsi su un'area di ben 130 ettari. Un programma di mobilità alternativa e sostenibile avviato con l'azienda Zagster, basata a Cambridge e specializzata in bike sharing. “GM non sta solo investendo nella salute e nella produttività dei propri dipendenti, ma sta mandando un chiaro messaggio che il bike sharing è un'alternativa sempre più dominante”, ha dichiarato Timothy Ericson, co-fondatore e CEO di Zagster.