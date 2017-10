Auto elettriche, dal 2017 lunghi viaggi e ricarica rapida grazie all’accordo tra i costruttori

Cambio di passo per la mobilità elettrica. Bmw, il Gruppo Volkswagen attraverso i marchi Audi e Porsche, Daimler AG – cui fanno capo smart e Mercedes-Benz – Mini e Ford stanno pianificando una joint venture per la ricarica ultraveloce e ad alta capacità lungo le principali autostrade europee. Un’iniziativa che può dare un impulso esponenziale alla diffusione delle vetture a batteria, rendendo possibile viaggiare agevolmente a zero emissioni attraverso il Vecchio Continente. Un’iniziativa che, oltretutto, testimonia come l’orizzonte dei costruttori d’auto si stia indirizzando con sempre maggiore decisione verso le alimentazioni alternative, abbandonando progressivamente i carburanti fossili.

Auto elettriche e punti di ricarica saranno più compatibili

Colonnine sino a 350 kW per le auto elettriche

Migliaia di stazioni di ricarica entro il 2020