Milano, il bike sharing è anche per bambini grazie a Junior BikeMi

Il servizio di bike sharing di Milano si arricchisce di un'offerta per le famiglie: Junior BikeMi permetterà anche i più piccini di pedalare insieme ai loro genitori su piccole biciclette messe a disposizione dal comune e da Atm, l'azienda del trasporto pubblico. Gli adulti che utilizzano il servizio potranno così, con lo stesso abbonamento, prelevare dalle 11 stazioni appositamente allestite una bici per sé e una per i loro piccoli compagni di pedalata. Massimo tre per ogni accompagnatore, i bambini, devono avere tra i sei e i 10 anni e non possono pesare più di 40 chilogrammi.

Le buone abitudini si prendono da bambini

Junior BikeMi, un progetto all'avanguardia