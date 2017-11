I cibi amici del cervello e della memoria

Nutrire bene il cervello, fornendogli una corretta irrorazione sanguigna e tutti i principi necessari ai delicati percorsi neuronali, è altrettanto importante che nutrire bene il corpo. Esiste ormai un gran numero di studi che correlano la salute cerebrale a quel che mettiamo nel piatto: a risultare vincenti sono come sempre i capisaldi della dieta mediterranea, e in particolare alcuni cibi che apportano nutrienti-chiave per il buon funzionamento della materia grigia.

Broccoli, cavoli & Co

Cerali integrali

Mirtilli, more e bacche scure

Pomodori

Noci e pesce

Semi di zucca

Tè verde

Cioccolato fondente (almeno al 60 per cento)

Uova

Acqua