Citroen C-Zero, spazio al motore elettrico

Citroen C-Zero è una quattro posti di 3,48 metri ad alimentazione elettrica che raggiunge l'ambizioso traguardo delle emissioni zero in atmosfera. Sorella gemella della Mitsubishi iMiev, C-Zero è stata realizzata dall'azienda automobilistica francese in collaborazione con la casa giapponese. E' dotata di cambio automatico e di tutti i confort che concernono vetture di analoghe dimensioni (climatizzatore, servosterzo e alzacristalli elettrici) e grazie al motore elettrico (64 CV fra 3.000 e 6.000 giri/min) è assolutamente silenziosa e adatta ai percorsi cittadini, con un'autonomia di 130-160 chilometri. Progettata infatti per essere leggera e aerodinamica ha un consumo elettrico piuttosto ridotto. Sul sito di C-Zero è possibile già da ora prenotare la propria vettura per la fine del 2010 o per l'inizio del 2011. Prestazioni Il motore, alimentato dalle batterie ioni-litio poste al centro del veicolo - 88 celle da 50 Ah che imbarcano 16 kWh di energia -, consente di raggiungere i 130 km/h di velocità massima con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 15 secondi e una ripresa da 60 a 90 km/h in sei secondi. La ricarica Esistono due modi per ricaricare Citroen C-Zero: con una normale presa 220V o con le speciali colonnine da 50 kW a 400V. Nel primo caso si impiegano 6 ore per una ricarica completa mentre nel secondo 30 minuti per una all'80%. Grazie infatti alle batterie ioni-litio è possibile effettuare ricariche parziali senza comprometterne la durata. Sicurezza La casa francese ha riposto grande attenzione alla sicurezza nel veicolo. C-Zero ha 6 airbag di serie (conducente, passeggero anteriore, laterali e airbag a tendina), due punti di ancoraggio Isofix per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori, sistema frenante ABS, ASR ESP e ripartitore elettronico di frenata.