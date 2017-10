Concerti e racconti tra le azalee e le stelle, i 60 anni del Parco San Grato

Sopra il Lago di Lugano, a 700 metri di altitudine tra le colline del borgo di Carona, si trova il giardino botanico Parco San Grato. Cos'ha di tanto speciale questo luogo dove #lanaturatirivuole? Nei suoi 62mila mq di estensione ospita la più vasta collezione di specie di azalee, rododendri e conifere del Canton Ticino. E non solo. Il giardino rivela molti punti panoramici da cui ammirare la città di Lugano con il suo lago e le vette alpine circostanti. Il parco è sempre aperto (per di più a ingresso gratuito) e quest'anno c'è un motivo in più per andarci perché si festeggia il 60esimo anniversario della sua fondazione.

Il parco di San Grato tra passato e presente

La festa per il 60esimo anniversario

Cinque modi per visitare il Parco San Grato