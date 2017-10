Fiori di Bach per il primo giorno di scuola

I fiori di Bach sono semplici e sicuri da usare, il dottor Edward Bach invitava infatti a non lasciarci stupire da questa semplicità, perché in natura è tutto semplice, siamo noi che complichiamo le cose: dobbiamo fidarci del nostro istinto per decidere quale rimedio somministrare. È bene ricordare che i Fiori di Bach non sono medicinali quindi non vanno necessariamente assunti per via orale: basta spruzzarli sul vestito oppure sfregare prima le mani e poi accarezzare il bambino per trasmettere la vibrazione benefica che aiuta a ristabilire l'equilibrio emotivo del bambino. Varie sono le tipologie di comportamento del bambino descritte da Edward Bach, ritrovarle e riconoscerle è compito della mamma, il miglior terapeuta in assoluto del proprio figlio.

Quale fiore di Bach scegliere

Larch

Walnut