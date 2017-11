Gruppi di acquisto elettrici, mobilità sostenibile del futuro

Spostarsi in città sarà sempre più facile da realizzare nel rispetto dell'ambiente, grazie alla grande opportunità in chiave sostenibile offerta dalla mobilità elettrica. In questo contesto i gruppi di acquisto per la mobilità sostenibile possono dimostrarsi un'opportunità interessante. Roma sta progressivamente riducendo i permessi per le auto a benzina (esclusi gli ultimi modelli) in buona parte dell'area all'interno del Grande Raccordo Anulare, Milano vorrebbe addirittura vietare l'ingresso in Centro alle auto a metano, una volta ritenute tra i mezzi eco-friendly. In Europa la spinta è ancora più veloce: se la Francia comincia a bloccare le auto più vecchie programmando di bandire i diesel per il 2020, la Germania ha deciso di puntare sulle auto elettriche vietando i veicoli a benzina e gasolio entro il 2030. La Norvegia addirittura dirà stop alle auto a benzina già dal 2025. Nel frattempo sta anche aumentando il numero di persone che decidono di abbandonare l'auto di proprietà per spostarsi in bicicletta, mezzo di trasporto tra i più amati da chi ha a cuore l'aria che respiriamo e l'ambiente. E proprio le e-bike sono diventate il settore in cui molte aziende stanno investendo per immaginare la mobilità urbana dei prossimi decenni.

Il progetto G.a.m.e. dei gruppi di acquisto per e-bike

Game: le due proposte di acquisto di bici elettriche di Legambiente