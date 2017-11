Il segreto del pane

Quando si parla di sua maestà il pane non occorre fare lunghe presentazioni. Lo conoscono tutti, è l'alimento più conosciuto in ogni angolo della Terra. A leggere un censimento portato avanti dall'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (Insor) nel nostro Paese ce ne sono ben 200 tipi, quota che si attesta sui 1500 non appena si prendono in considerazione varianti regionali e forme varie.

Il consumo di pane in italia

Cosa contiene il pane

Come scegliere il pane

Come mantenere fresco il pane