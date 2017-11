Impariamo a rilassarci con la meditazione

“Meditate gente, meditate”, recitava un celebre slogan pubblicitario di qualche anno fa. Ma, a ben vedere, l’affermazione del popolare Renzo Arbore, non si discostava molto dalla realtà delle cose. La meditazione, infatti, è un ottimo metodo per rilassarsi e sfuggire allo stress, all’ansia e, più in generale, alle tensioni di cui è ricolma la vita quotidiana. Meditare non è una pratica riservata a pochi iniziati, né a seguaci di metodologie alternative e orientali. Basta poco, poco davvero per ritagliarsi uno spazio mentale personale nel quale il relax e la calma la facciano da padroni. Lo spiegano bene Marina Panatero e Tea Pecunia che sull’argomento hanno scritto un libro – Impariamo a rilassarci, Feltrinelli Editore – dedicato a chi vuole imparare le tecniche di meditazione, ma ha poco tempo, va sempre di fretta e ha paura di impegnarsi.

La meditazione per chi ha fretta

Rilassarsi con la meditazione