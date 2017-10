Internet delle cose. Le auto del futuro saranno miniere d’oro di dati

Secondo una ricerca dello Uk Department of Transport si attende un progresso entusiasmante per le tecnologie in-car. È previsto che il tasso di adozione di nuove tecnologie nelle auto crescerà notevolmente già entro i prossimi anni. Quindi, mentre le auto erano considerate fino a qualche tempo fa isole oscure della comunicazione, vanno ora evolvendosi come hub di connettività voce e dati. Il valore industriale della connettività nel settore delle auto attualmente è 18 miliardi di dollari annui ma crescerà fino a 39 miliardi di dollari entro 4 anni secondo le previsioni di Gsma Research - un consorzio di provider e aziende di telecomunicazione - con veicoli capaci di incorporare cloud computing, wireless e Gps. Secondo un rapporto di Telefónica, il numero di veicoli dotati di una connettività built-in crescerà dall’attuale 10% del mercato globale a un clamoroso 90% già nel 2020. Le potenzialità di questi sistemi sono ben riassunte da Ben Rossi di Information Age:

Immagina che la tua auto sia completamente connessa con Internet. Potrebbe offrire differenti rotte in caso di strade trafficate, darti notifiche sulla velocità di crociera e consigli sullo stile di guida, darti una mano a trovare parcheggio e connetterti con il tuo smartphone per diffondere la musica che preferisci, con una capacità sempre più precisa di riconoscimento vocale. Per non parlare del fatto che le ambulanze potrebbero percorrere le strade in modo agevolato, perfino inviando in ospedale in anticipo tutti i dati del paziente che stanno trasportando.

Standardizzare le interfacce e ridurre al minimo il tempo in cui il guidatore stacca lo sguardo dalla direzione di guida diventano due nuove priorità, con l’aumento della connettività delle auto. Serve sempre più favorire un dialogo tra imprenditori, sviluppatori e fornitori. Gli utenti possono già aprire le serrature delle loro auto, controllare lo stato delle batterie, trovare dove sono parcheggiate, attivare il climatizzatore a distanza, ma questo è solo l’inizio.